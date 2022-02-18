Відповідну інформацію оприлюднив активіст Сергій Стерненко. Він пояснив, що це може бути важливим доказом надалі.

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Ватажок бойовиків записав відео напередодні загострення

Я виявив, що згідно із метаданими відео про "евакуацію" з очільником окупаційної адміністрації Росії на окупованій частині Луганщини Пасічником, його було записано щонайменше за 2 доби до публікації – 16 лютого 2022 року,

– написав Стерненко.

Додав, що це насправді ще до того, як за версією Росії 17 лютого нібито "Україна почала атаку".

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