Інформацію про вивезення дітей з окупованого Донбасу перевіряють. Про це повідомила очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на спільному з Олексієм Даніловим брифінгу, пише 24 канал.
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Ймовірно, окупанти вивозять у Росію дітей
Є тривожні повідомлення, що Росія під приводом евакуації забирає дітей з територій тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Наразі цю інформацію перевіряють,
– зазначила Верещук.
Вона додала, що дітей можуть вивозити у Ростовську та інші області Росії.
Міністерка наголосила, що це може бути провокацією. Однак звернула увагу й на те, що повна відповідальність за все, що відбувається на окупованих територіях Донбасу, лежить на Росії.
Загострення на Донбасі: коротко
- Бойовики на Донбасі значно активізувалися 17 лютого, протягом доби 60 разів порушивши режим перемир'я. Війська окупанта гатили по дитячому садочку та залізничній станції у Станиці Луганській, а також обстріляли ліцей та житлові квартали у Врубівці. У закладах у той час були діти та персонал. Після цього держава-агресорка спробувала то перекласти вину за обстріли на Україну, то взагалі заперечити факт відкриття вогню.
- Обстріли на Донбасі не припиняються і 18 лютого. Станом на 17:00 окупанти бойовики уже 53 рази атакували українські позиції. Ба більше – вони цинічно переміщують свою артилерію до житлових будинків, щоб прикриватися мирним населенням.
- Крім того, окупанти повідомили, що місцеве населення Донбасу евакуйовуватимуть до Росії, а саме у Ростовську область. Бойовики поширюють фейк про те, що Збройних сил України нібито збираються наступати. В окупованому Донецьку через це виникла паніка.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попросив жителів окупованих територій не вірити бойовикам, бо Київ ніяких наступальних дій не планує.