Інформацію про вивезення дітей з окупованого Донбасу перевіряють. Про це повідомила очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на спільному з Олексієм Даніловим брифінгу, пише 24 канал.

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Ймовірно, окупанти вивозять у Росію дітей

Є тривожні повідомлення, що Росія під приводом евакуації забирає дітей з територій тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Наразі цю інформацію перевіряють,

– зазначила Верещук.

Вона додала, що дітей можуть вивозити у Ростовську та інші області Росії.

Міністерка наголосила, що це може бути провокацією. Однак звернула увагу й на те, що повна відповідальність за все, що відбувається на окупованих територіях Донбасу, лежить на Росії.

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