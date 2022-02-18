Информацию о вывозе детей из оккупированного Донбасса проверяют. Об этом сообщила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на совместном с Алексеем Даниловым брифинге, пишет 24 канал.

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Вероятно, оккупанты вывозят в Россию детей

Есть тревожные сообщения, что Россия под предлогом эвакуации вывозит детей с территорий временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. В настоящее время эту информацию проверяют,
– отметила Верещук.

Она добавила, что детей могут вывозить в Ростовскую и другие области России.

Министр подчеркнула, что это может быть провокацией. Однако обратила внимание и на то, что полная ответственность за происходящее на оккупированных территориях Донбасса лежит на России.

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