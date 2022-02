Новину повідомив Мікко Кіннунен – спецпредставник ОБСЄ у ТКГ. Він наголосив, що зустріч перенесли.

Зауважте СБУ переходить на посилений режим служби, щоб запобігти російським терактам

Позачергове засідання ТКГ, яке я скликав сьогодні ввечері, переноситься на завтра вранці (19 лютого – 24 канал). Ситуація з безпекою на Донбасі та вздовж лінії зіткнення – дуже тривожна,

– наголосив Кіннунен.

Україна вимагала скликати засідання

Ситуація на Донбасі загострилася вранці 17 лютого. Окупанти не припиняють обстріли. Від початку доби до 22:00 18 лютого бойовики 60 разів порушили режим тиші.

Зокрема, під обстріли потрапила колона з гуманітарною допомогою від Управління Верховного Комісара ООН. Інцидент стався на КПВВ "Щастя". Також російські найманці обстріляли пожежну частину у Щасті.

Під час обстрілу села Старогнатівка бойовики тяжко поранили українського воїна. Окупанти гатять зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Станом на 18 лютого ворог розташовує свої позиції ближче до житлових будинків.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Брифінг Данілова та Верещук: дивіться відео

Допис Mikko Kinnunen:

Extraordinary meeting of the TCG that I called for tonight is postponed to tomorrow morning. Security situation in Donbass and along the contact line is very worrysome.