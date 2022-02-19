Трохи раніше цього ж дня в американських ЗМІ з'явилася інформація, що після вторгнення в Україну путінські силовики почнуть кампанію масових арештів та вбивств. Мовляв, такі розвідувальні дані мають Сполучені Штати Америки.

Важливо Путін вже ухвалив рішення про напад на Україну, — Байден

Що буде "після вторгнення": американські ЗМІ дали невтішний прогноз

США мають розвіддані, що Росія після нападу на Україну (а його загроза "подається гарячою" у західних медіа) атакуватиме відомих політичних опонентів, антикорупційних активістів, білоруських і російських дисидентів, які мешкають в Україні.

Журналісти видання вказали, що "4 особи, знайомі з американською розвідкою" (важко судити про надійність таких джерел, а проте подібні посилання є звичними у ЗМІ США) заявили, що:

Росія підготувала списки українських політичних діячів та інших відомих осіб.

українських політичних діячів та інших відомих осіб. Осіб, яких "після вторгнення" арештують або навіть уб'ють.

Адміністрація Байдена також вражена, наскільки формальні ці списки – націлені буквально на всіх, хто може оскаржити російський порядок денний.

Ще одне джерело – "чиновник на умовах анонімності" (розуміємо, що це означає – відповідальності за такі заяви ніхто не несе) – сказав, що США розсекретили частину своїх розвідданих та передали їх Україні, щоб застерегти.

Зверніть увагу! Видання стверджує, що запитало, але не отримало коментар щодо такої інформації з Офісу Президента України Володимира Зеленського.

Знайте!

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті.

А ще проти Росії міжнародні партнери підготували пакет нищівних санкцій.

Тож якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч!

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

До слова, поки Байден говорив про загрозу Росії:

У самій Росії звинуватили Зеленського у "провокації великої війни".

А ТКГ зібралася провести зустріч через нове загострення на Донбасі.

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