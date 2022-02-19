Трохи раніше цього ж дня в американських ЗМІ з'явилася інформація, що після вторгнення в Україну путінські силовики почнуть кампанію масових арештів та вбивств. Мовляв, такі розвідувальні дані мають Сполучені Штати Америки.
Важливо Путін вже ухвалив рішення про напад на Україну, — Байден
Що буде "після вторгнення": американські ЗМІ дали невтішний прогноз
США мають розвіддані, що Росія після нападу на Україну (а його загроза "подається гарячою" у західних медіа) атакуватиме відомих політичних опонентів, антикорупційних активістів, білоруських і російських дисидентів, які мешкають в Україні.
Журналісти видання вказали, що "4 особи, знайомі з американською розвідкою" (важко судити про надійність таких джерел, а проте подібні посилання є звичними у ЗМІ США) заявили, що:
- Росія підготувала списки українських політичних діячів та інших відомих осіб.
- Осіб, яких "після вторгнення" арештують або навіть уб'ють.
Адміністрація Байдена також вражена, наскільки формальні ці списки – націлені буквально на всіх, хто може оскаржити російський порядок денний.
Ще одне джерело – "чиновник на умовах анонімності" (розуміємо, що це означає – відповідальності за такі заяви ніхто не несе) – сказав, що США розсекретили частину своїх розвідданих та передали їх Україні, щоб застерегти.
Зверніть увагу! Видання стверджує, що запитало, але не отримало коментар щодо такої інформації з Офісу Президента України Володимира Зеленського.
До слова, поки Байден говорив про загрозу Росії:
- У самій Росії звинуватили Зеленського у "провокації великої війни".
- А ТКГ зібралася провести зустріч через нове загострення на Донбасі.
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