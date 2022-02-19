У Росії кажуть, що США "проводили дезінформацію"

Голова російського парламенту В'ячеслав Володін безсоромно заявив, що Україна обстрілює мирне населення на Донбасі. Зауважимо, всі факти вказують на зовсім інше.

Важливо Путін вже ухвалив рішення про напад на Україну, — Байден

Інформація, що надходить з Донбасу дуже тривожна. Обстріл мирних громадян, загроза початку повномасштабних військових дій призвели до евакуації жителів Донбасу. Без підтримки ззовні Зеленський навряд чи наважився б на кроки, які можуть призвести до початку війни у ​​центрі Європи,

– сказав Володін.

Він у традиційній кремлівській манері зазначив, що звинувачуючи Росію у підготовці нападу, США "проводили дезінформацію світової спільноти".

Володін вкотре наголосив, що Росія, мовляв, "війни не хоче", однак буде захищати "своє" населення на Донбасі, якщо йому "загрожуватиме небезпека".

Чому російські заяви обурюють

Саме російські найманці вже два дні поспіль обстрілюють мирне населення на Донбасі. Однак звинувачують вони у цьому Збройні сили України. Мовляв, наші військові отримали наказ про силове повернення окупованих територій. Секретар РНБО Олексій Данілов це заперечив й зазначив, що Україна не піде на такий крок, оскільки він може загрожувати життю цивільного населення.

Міжнародні партнери також не вірять фейковим заявам окупантів. Президент США Джо Байден сказав, що це навіть не відповідає логіці. Адже Україна не може готуватися до нападу, коли біля її кордонів тисячі ворожих військ.

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Повний текст публікації В'ячеслава Володіна у телеграмі:

Зеленський провокує початок великої війни

Інформація, що надходить із "ДНР" та "ЛНР", дуже тривожна.

Обстріл мирних громадян, загроза початку повномасштабних військових дій призвели до евакуації жителів Донбасу. Без підтримки ззовні Зеленський навряд чи наважився б на кроки, які можуть призвести до початку війни у ​​центрі Європи. Тепер стає зрозумілим, чому звучали звинувачення з боку Вашингтона на адресу Росії.

Це не що інше, як вигадана ними провокація для дезінформації світової спільноти. Вони самі створили уявну загрозу, потім санкціонували напад на мирних громадян ДНР та ЛНР і навіть призначили винних.

Їх не лякає, що своїми діями Київ перекреслює мінські домовленості. Вони чудово розуміють, до якої трагедії може все це призвести, тож евакуювали своїх дипломатів із Києва.

Але чи це Європа розуміє? Її лідери мовчать. Якщо війна розпочнеться, саме Європа стане ареною воєнних дій.

Хотілося б звернутися до депутатів європейських країн: запитайте своїх виборців, чи вони хочуть війни?

І друге питання: що ви робите, щоб її запобігти?

Росія не хоче війни. Про це неодноразово говорив раніше та говорить сьогодні наш Президент Володимир Путін. Але якщо виникне загроза життю громадян РФ та земляків, які проживають на Донбасі, наша країна стане на їхній захист.