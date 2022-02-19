В России говорят, что США "проводили дезинформацию"

Глава российского парламента Вячеслав Володин бесстыдно заявил, что Украина обстреливает мирное население на Донбассе. Заметим, все факты указывают на совсем другое.

Важно Путин уже принял решение о нападении на Украину, – Байден

Поступающая с Донбасса информация очень тревожная. Обстрел мирных граждан, угроза начала полномасштабных военных действий привели к эвакуации жителей Донбасса. Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы,

– сказал Володин.

Он в традиционной кремлевской манере отметил, что обвиняя Россию в подготовке нападения, США "проводили дезинформацию мирового сообщества".

Володин в очередной раз подчеркнул, что Россия, мол, "войны не хочет", однако будет защищать "свое" население на Донбассе, если ему "будет угрожать опасность".

Почему российские заявления возмущают

Именно российские наемники уже два дня подряд обстреливают мирное население на Донбассе. Однако обвиняют они в этом Вооруженные Силы Украины. Мол, наши военные получили приказ о силовом возвращении оккупированных территорий. Секретарь СНБО Алексей Данилов это отрицал и отметил, что Украина не пойдет на такой шаг, поскольку он может угрожать жизни гражданского населения.

Международные партнеры тоже не верят фейковым заявлениям оккупантов. Президент США Джо Байден сказал, что это даже не соответствует логике. Потому что Украина не может готовиться к нападению, когда возле ее границ тысячи вражеских войск.

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Полный текст публикации Вячеслава Володина в телеграме:

Зеленский провоцирует начало большой войны

Информация, поступающая из ДНР и ЛНР, очень тревожная.

Обстрелы мирных граждан, угроза начала полномасштабных военных действий привели к эвакуации жителей Донбасса.

Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы.

Теперь становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России.

Это не что иное, как придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества.

Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных.

Их не пугает, что своими действиями Киев перечёркивает Минские договорённости. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может всё это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева.

Но понимает ли это Европа? Её лидеры молчат. Если война начнётся, именно Европа станет ареной военных действий.

Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны?

И второй вопрос: что вы делаете, чтобы её предотвратить?

Россия войны не хочет. Об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш Президент Владимир Путин.

Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту.