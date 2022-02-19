Об этом президент США сказал во время своего срочного обращения относительно Украины. Главной темой речи была ситуация на Донбассе и российская угроза, информирует 24 канал.
К теме Имею основания так говорить: Байден считает, что Путин уже принял решение и нападет на Украину
Эта дезинформация говорит, что Украина хочет провести нападение. Но это противоречит простой логике, чтобы украинцы выбрали для проведения эскалации время, когда возле границы тысячи военных,
– отметил глава Белого дома.
Он добавил, что обвинение России в "геноциде" на Донбассе соответствует тем методичкам, которые Кремль уже использовал раньше. В то же время украинцы продемонстрировали сдержанность и умение принимать хорошие решения.
Однако прогнозы по дальнейшему развитию ситуации у Байдена неутешительны: "у нас есть основания говорить, что Россия нападет в ближайшие недели, дни. Они нападут на Киев".
Детали обращения президента США относительно Украины
- Байден считает, что Владимир Путин уже принял решение о нападении на Украину. По его словам, об этом свидетельствуют разведывательные данные, которые получил Вашингтон.
- Американский президент призвал к единству всех партнеров на фоне российской дезинформации.
- Если Россия нападет на Украину, то это станет войной по ее собственному выбору. Однако глава Белого дома призывает Кремль выбрать дипломатию.
- США не будут отсылать своих военных воевать за Украину.
- За агрессию против России введут серьезные санкции.
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