Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував для американських журналістів заяву глави Білого дому. Він попросив звернути увагу на інші слова Байдена.

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В ОП відреагували на слова Байдена про вторгнення Росії

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента, у коментарі для американського видання відреагував на різкі слова президента Сполучених Штатів Америки.

Слід звернути увагу на важливіший сенс у словах президента Байдена: він підтвердив, що шанс для дипломатії все ж є. І ми скористаємося цим шансом,
– сказав представник ОП.

Зверніть увагу, у резонансному зверненні 18 лютого Байден також:

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