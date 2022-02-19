Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував для американських журналістів заяву глави Білого дому. Він попросив звернути увагу на інші слова Байдена.

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В ОП відреагували на слова Байдена про вторгнення Росії

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента, у коментарі для американського видання відреагував на різкі слова президента Сполучених Штатів Америки.

Джо Байден, нагадаємо, 18 лютого у спілкуванні з пресою вперше заявив, що, за його даними, президент Росії Володимир Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

що, за його даними, президент Росії Володимир Путін вже прийняв рішення напасти на Україну. А проте Михайло Подоляк зауважив, що ніхто не може знати, що насправді в голові у Путіна, і попросив зосередити увагу на інших словах Байдена.

Слід звернути увагу на важливіший сенс у словах президента Байдена: він підтвердив, що шанс для дипломатії все ж є. І ми скористаємося цим шансом,

– сказав представник ОП.

До слова: Президент України Володимир Зеленський все ще планує поїхати у Мюнхен на конференцію. Але, як сказав Подоляк, глава держави повернеться того ж дня.



Утім, все ще може змінитися: "Ситуацію з безпекою оцінять уранці" 19 лютого.

Зверніть увагу, у резонансному зверненні 18 лютого Байден також:

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