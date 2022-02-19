А особливо – загрозі нового повномасштабного вторгнення Росії. Джо Байден, як зауважив 24 канал, переконаний, що рішення щодо цього у Кремлі вже ухвалили. А проте відкритим залишається і шлях дипломатії – поки самої атаки не сталося.

Також цікаво Байден провів 2 важливих дзвінки через загострення довкола України

Чи може Путін застосувати ядерну зброю

Зауважимо, у цьому ж виступі Джо Байден висловився щодо ймовірності використання президентом Росії Володимиром Путіним ядерної зброї. Журналісти запитали у глави Білого дому: "Яка ваша реакція на ці стратегічні ядерні навчання, які оголосила Росія?"

Нагадаємо, цього ж дня у Москві анонсували запуск вже 19 лютого балістичних та крилатих ракет. А також додали, що за процесом спостерігатиме особисто Володимир Путін.

Я не думаю, що він (Путін, – 24 канал) навіть віддалено розглядає можливість використання ядерної зброї. Я вважаю, він зосереджений на тому, щоб переконати світ, що він може змінити динаміку в Європі. Але насправді він не може,

– відповів Джо Байден.

До слова, нещодавно й самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що готовий розмістити на території своєї країни "ядерну та надядерну" зброю.

Радимо звернути увагу й на те, що у виступі 18 лютого Джо Байден:

Прокоментував фейки Росії щодо "обстрілів" ЗСУ на Донбасі.

Та заявив, що "Росія нападе на Київ", і США мають підстави так заявляти.

Актуальне відео: "Росія нападе на Україну", – Байден