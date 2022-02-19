А особливо – загрозі нового повномасштабного вторгнення Росії. Джо Байден, як зауважив 24 канал, переконаний, що рішення щодо цього у Кремлі вже ухвалили. А проте відкритим залишається і шлях дипломатії – поки самої атаки не сталося.
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Чи може Путін застосувати ядерну зброю
Зауважимо, у цьому ж виступі Джо Байден висловився щодо ймовірності використання президентом Росії Володимиром Путіним ядерної зброї. Журналісти запитали у глави Білого дому: "Яка ваша реакція на ці стратегічні ядерні навчання, які оголосила Росія?"
Нагадаємо, цього ж дня у Москві анонсували запуск вже 19 лютого балістичних та крилатих ракет. А також додали, що за процесом спостерігатиме особисто Володимир Путін.
Я не думаю, що він (Путін, – 24 канал) навіть віддалено розглядає можливість використання ядерної зброї. Я вважаю, він зосереджений на тому, щоб переконати світ, що він може змінити динаміку в Європі. Але насправді він не може,
– відповів Джо Байден.
Радимо звернути увагу й на те, що у виступі 18 лютого Джо Байден:
- Прокоментував фейки Росії щодо "обстрілів" ЗСУ на Донбасі.
- Та заявив, що "Росія нападе на Київ", і США мають підстави так заявляти.
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