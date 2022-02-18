Видання з посиланням на російське міноборони інформує про планові навчання сил стратегічного стримування, які відбудуться 19 лютого.

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Росія запускатиме балістичні й крилаті ракети

Під час навчань будуть виконані запуски балістичних та крилатих ракет,

– йдеться у повідомленні.

До навчань залучать Повітряно-космічні сили, військових Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, а також Північного та Чорноморського флотів.

Тренування запланували для "перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків, екіпажів кораблів та ракетоносців, надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил".

Водночас у телеграмі "РИА Новости" уточнили, що при запуску ракет буде присутній Володимир Путін.

Росія проведе навчання у Каспійському морі: що відомо

Напередодні стало відомо, що держава-агресорка проведе планові командно-штабні військові навчання в акваторії Каспійського моря. Зазначається, що участь в них братимуть 20 бойових кораблів.

Екіпажі артилерійських катерів та тральщиків відпрацьовуватимуть у відкритому морі завдання протимінного забезпечення та протипідводно-диверсійної оборони кораблів і катерів під час стоянки на рейді. Водночас військові моряки шукатимуть міни та знищуватимуть їх зі штатного озброєння.

Зверніть увагу! За останньою інформацією американської розвідки, біля українських кордонів перебувають понад 150 тисяч російських військових. Москва вже декілька разів заявила, що відводить свої війська від українських кордонів. Зокрема, відповідна заява пролунала і на засіданні Радбезу ООН.



Ба більше – перший ешелон військових, які були у Криму, вже нібито повернувся на місце дислокації. Однак ні українська сторона, ні міжнародна спільнота не бачать практичного виконання цих слів.

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