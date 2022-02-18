Видання з посиланням на російське міноборони інформує про планові навчання сил стратегічного стримування, які відбудуться 19 лютого.
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Росія запускатиме балістичні й крилаті ракети
Під час навчань будуть виконані запуски балістичних та крилатих ракет,
– йдеться у повідомленні.
До навчань залучать Повітряно-космічні сили, військових Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, а також Північного та Чорноморського флотів.
Тренування запланували для "перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків, екіпажів кораблів та ракетоносців, надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил".
Водночас у телеграмі "РИА Новости" уточнили, що при запуску ракет буде присутній Володимир Путін.
Росія проведе навчання у Каспійському морі: що відомо
Напередодні стало відомо, що держава-агресорка проведе планові командно-штабні військові навчання в акваторії Каспійського моря. Зазначається, що участь в них братимуть 20 бойових кораблів.
Екіпажі артилерійських катерів та тральщиків відпрацьовуватимуть у відкритому морі завдання протимінного забезпечення та протипідводно-диверсійної оборони кораблів і катерів під час стоянки на рейді. Водночас військові моряки шукатимуть міни та знищуватимуть їх зі штатного озброєння.