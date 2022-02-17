Про це диктатор повідомив під час спілкування з журналістами та представниками ЗМІ після ознайомлення з ходом так званих білорусько-російських "навчань" "Союзна рішучість-2022".

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У разі потреби, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші супротивники та суперники, ми розмістимо не лише ядерну зброю, а й ще надядерну, перспективну, для того, щоб захистити свою територію,

– сказав Лукашенко.

Водночас додав, якщо для Білорусі не буде жодних загроз, то ядерна зброя "100 років не потрібна".

Росія стягнула військ у Білорусь

Росія перекидає у Білорусь військову техніку: танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти.

Нещодавно Москва відправила на полігон у Брестській області дивізіон ЗРК С-400 "Тріумф".

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що російські війська у Білорусі схожі на окупаційні. За словами політика, насамперед ці сили загрожують Мінську, а не Україні.

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