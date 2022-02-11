У разі бажання Росії почати повномасштабну війну проти України, режим Олександра Лукашенка виконуватиме всі завдання Кремля. Про це в ефірі 24 каналу розповів єдиний український журналіст, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк.

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"Лукашенко перетворився в ланцюгового пса Путіна, і якщо псу скажуть "фас", то йому привід не буде потрібен", – сказав Цимбалюк.

Вони нас лякають, а ми не боїмося, – Цимбалюк

Проте журналіст не вважає, що наразі на державному рівні варто вивішувати біло-червоно-білий прапор – ситуація в Білорусі складна – він наразі неофіційний. Він сказав, що прапори із задоволенням замінять після того, як переможуть люди, які виходили на протести.

Щодо міждержавних відносин, там все так запущено з цими божевільними, що прапор – це вже десяте. У них же почалися величезні навчання Східного військового округу в Білорусі на кордоні з Україною. Роман Цимбалюк Єдиний український журналіст, акредитований в Росії

"Вони ж нас лякають? А ми не боїмося, так треба й передати до Москви: "Ми не боїмося, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. Бажаєте гриби давити чи сніг гусеницями змішувати на полігонах у Білорусі – будь ласка, але до нас краще не потикатися", – додав Цимбалюк.

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