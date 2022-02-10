У Білорусі говорять про "цинічний прояв недружнього ставлення". Інцидент взагалі назвали "актом державного вандалізму".
До теми "Після маячні Лукашенка": у Дніпрі замінили прапор Білорусі під міськрадою на БЧБ
Офіційний Мінськ навіть вбачає порушення принципів міжнародного права. Вимагають повернути прапор на місце та вибачитись.
Чому замінили прапор
У Дніпрі замість офіційного білоруського прапора повісили історичний стяг. Таким чином міська влада висловила свою "ноту протесту" самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку. Зазначили, що Дніпро розлучилося з образом політичного режиму Білорусі.
Однак мер міста Борис Філатов акцентував на тому, що самоврядування "не лізе в зовнішню політику держави".
Прапори у Дніпрі / Фото з фейсбуку Бориса Філатова
Що треба знати про біло-червоно-білий прапор Білорусі
Це історичний стяг Білорусі. У 1918 році він був прапором Білоруської Народної Республіки, з 1991 року по 1995 рік – державним прапором Республіки Білорусь. Потім Лукашенко провів референдум, на якому затвердили нові державні символи.
Важливо, що біло-червоно-білий прапор став символом білоруських протестів у 2020 році. Мітингувальники несли його маршами та тримали в руках, об'єднуючись у ланцюги солідарності.
До слова, самопроголошений президент давно недолюблює біло-червоно-білий прапор. Він неодноразово називав його "фашистським".
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