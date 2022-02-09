Таким чином міська влада висловила свою ноту протесту самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку. Проте мер Дніпра Борис Філатов акцентував на тому, що самоврядування "не лізе в зовнішню політику держави".

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На користь символу національного руху

Філатов зазначив, що прапор білоруської громади міста не міг залишитися червоно-зеленим з орнаментом. Мовляв, Лукашенко занадто багато поганого сказав про Україну.

Після маніпулятивних заяв, погроз та всієї маячні, яку Олександр Григорович наговорив про Україну, прапор було замінено на біло-червоно-білий. Дніпро розлучилося з образом політичного режиму Білорусі,

– акцентував мер міста.



У Дніпрі замайорів справжній прапор Білорусі / Фото Бориса Філатова

Також він зазначив, що відмова від символу режиму Лукашенку вкрай символічна. Адже це зробили на користь символу її національного руху Білорусі, який має столітню історію.

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Що це за прапори під міськрадою

Ще у 2019 році у міській програмі партиципаторного фінансування переміг молодіжний проєкт "Алеї багатонаціонального міста". Саме тому біля будівлі міськради з'явилися прапори всіх національних громад міста:

азербайджанців;

білорусів;

вірменів;

греків;

грузинів;

ізраїльтян;

поляків;

корейців;

литовців;

німців;

кримських татар.

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Читайте текст допису Бориса Філатова:

Почну з передісторії. У 2019 році у найпопулярнішій міській програмі партиципаторного фінансування переміг молодіжний проєкт "Алеї багатонаціонального міста". Так, біля міськради з'явилися прапори Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Польщі, Кореї, Литви, Німеччини та прапор кримських татар.

Це була ідея не чиновників, а цілком народна ініціатива, що об'єднує всі національні громади, що живуть у Дніпрі. Після маніпулятивних заяв, погроз та всієї маячні запаленого розуму, який Олександр Григорович наговорив про Україну, червоно-зелений прапор з орнаментом було замінено на біло-червоно-білий.

Ще раз наголошую, ми – місцеве самоврядування і не ліземо в політику та зовнішні справи держави. Але ми не можемо перешкоджати нашим громадянам, які висловлюють свою позицію і вже особливо в рамках їхнього проєкт "бюджету участі".

Дніпро розлучився з образом політичного режиму Білорусі на користь символу її національного руху зі столітньою історією.