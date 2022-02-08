Відреагував на слова Лукашенка Зеленський під час спільного брифінгу з лідером Франції Еммануелем Макроном, повідомляє 24 канал. Президент України нагадав, що передусім від скасування торгівлі між країнами постраждають у Мінську.

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Зеленський назвав Лукашенка "одною людиною" з Білорусі

Нещодавно товариш… одна людина з Білорусі також заявила, якщо буде ескалація з боку Росії, то вони припинять постачання в Україну енергоресурсів. Людина сказала ці слова, і як ми повинні на це реагувати?

– сказав Зеленський.

Глава держави пояснив, як він відреагував: попросив надати статистику товарообміну між Україною та Білоруссю. Товарообіг, наголосив Зеленський, – 6 мільярдів доларів, з них 1,5 мільярда – експорт України в Білорусь, 4,5 – експорт Білорусі в Україну.

Постраждають просто люди, – президент України

У даному випадку постраждають просто люди. Якщо є бажання у кам'яний вік перейти, можна зробити так. Щось заборонить Білорусь, щось заборонить Україна. Але хто страждає?

– зауважив Зеленський.

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