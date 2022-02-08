Отреагировал на слова Лукашенко Зеленский во время совместного брифинга с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Президент Украины напомнил, что, прежде всего, от отмены торговли между странами пострадают в Минске.

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Зеленский назвал Лукашенко "одним человеком" из Беларуси

Недавно товарищ… один человек из Беларуси также заявил, что если будет эскалация со стороны России, то они прекратят поставки в Украину энергоресурсов. Человек сказал эти слова, и как мы должны на это реагировать?

– сказал Зеленский.

Глава государства объяснил, как он отреагировал: попросил предоставить статистику товарообмена между Украиной и Беларусью. Товарооборот, подчеркнул Зеленский, – 6 миллиардов долларов, из них 1,5 миллиарда – экспорт Украины в Беларусь, 4,5 – экспорт Беларуси в Украину.

Пострадают просто люди, – президент Украины

В данном случае пострадают просто люди. Если есть желание перейти в каменный век, можно сделать так. Что-то запретит Беларусь, что-то запретит Украина. Но кто страдает?

– отметил Зеленский.

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