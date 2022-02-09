Таким образом городские власти выразили свою ноту протеста самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко. Однако мэр Днепра Борис Филатов акцентировал на том, что самоуправление "не лезет во внешнюю политику государства".

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В пользу символа национального движения

Филатов отметил, что флаг белорусской общины города не мог остаться красно-зеленым с орнаментом. Мол, Лукашенко слишком много плохого сказал об Украине.

После манипулятивных заявлений, угроз и всей бредятины, которую Александр Григорьевич наговорил об Украине, флаг был заменен на бело-красно-белый. Днепр расстался с образом политического режима Беларуси,

– акцентировал мэр города.

В Днепре взвился настоящий флаг Беларуси / Фото Бориса Филатова

Также он отметил, что отказ от символа режима Лукашенко крайне символичен. Ведь это сделали в пользу символа ее национального движения Беларуси, которое имеет столетнюю историю.

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Что это за флаги под горсоветом

Еще в 2019 году в городской программе партиципаторного финансирования победил молодежный проект "Аллеи многонационального города". Именно поэтому у здания горсовета появились флаги всех национальных общин города:

азербайджанцев;

белорусов;

армян;

греков;

грузинов;

израильтян;

поляков;

корейцев;

литовцев;

немцев;

крымских татар.

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Читайте текст сообщения Бориса Филатова:

Начну с предыстории. В 2019 году в самой популярной городской программе партиципаторного финансирования победил молодежный проект "Аллеи многонационального города". Так, у горсовета появились флаги Азербайджана, Армении, Беларуси, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Кореи, Литвы, Германии и флаг крымских татар.

Это была идея не чиновников, а вполне народная инициатива, объединяющая все национальные общины, живущие в Днепре. После манипулятивных заявлений, угроз и всего бреда воспаленного ума, который Александр Григорьевич наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменен на бело-красно-белый.

Еще раз подчеркиваю, мы – местное самоуправление и не лезем в политику и внешние дела государства. Но мы не можем препятствовать нашим гражданам, которые выражают свою позицию и уже особенно в рамках их проекта "Бюджета участия".

Днепр расстался с образом политического режима Беларуси в пользу символа ее национального движения со столетней историей.