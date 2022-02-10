В Беларуси говорят о "циничном проявлении недружественного отношения". Инцидент вообще назвали "актом государственного вандализма".

К теме "После бреда Лукашенко": в Днепре заменили флаг Беларуси под горсоветом на БЧБ

Официальный Минск даже не видит нарушения принципов международного права. Требуют вернуть флаг на место и принести извинения.

Почему заменили флаг

В Днепре вместо официального белорусского флага повесили исторический флаг. Таким образом, городские власти выразили ноту протеста самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко. Отметили, что Днепр расстался с образом политического режима Беларуси.

Однако мэр города Борис Филатов акцентировал внимание на том, что самоуправление "не лезет во внешнюю политику государства".



Флаги в Днепре / Фото из фейсбука Бориса Филатова

Что нужно знать о бело-красно-белом флаге Беларуси

Это историческое знамя Беларуси. В 1918 году он был флагом Белорусской Народной Республики, с 1991 по 1995 год – государственный флаг Республики Беларусь. Затем Лукашенко провел референдум, на котором были утверждены новые государственные символы.

Важно, что бело-красно-белый флаг стал символом белорусских протестов в 2020 году. Митингующие несли его на маршах и держали в руках, объединяясь в цепи солидарности.

К слову, самопровозглашенный президент давно недолюбливает бело-красно-белый флаг. Он неоднократно называл его "фашистским".

Неофициальные флаг и герб Беларуси: почему за них сажают: