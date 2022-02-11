В случае желания России начать полномасштабную войну против Украины режим Александра Лукашенко будет выполнять все задачи Кремля. Об этом в эфире 24 канала рассказал единственный украинский журналист, аккредитованный в России, Роман Цымбалюк.

Обратите внимание Не понравился: Беларусь направила ноту протеста из-за смены флага в Днепре

"Лукашенко превратился в цепного пса Путина, и если псу скажут "фас", то ему повод не нужен", – сказал Цымбалюк.

Они нас пугают, а мы не боимся, – Цымбалюк

Однако журналист не считает, что на государственном уровне стоит вывешивать бело-красно-белый флаг – ситуация в Беларуси сложная – он пока неофициальный. Он сказал, что флаги с удовольствием заменят после того, как победят люди, выходившие на протесты.

Относительно межгосударственных отношений там все так запущено с этими сумасшедшими, что флаг – это уже десятое. У них же начались большие учения Восточного военного округа в Беларуси на границе с Украиной. Роман Цымбалюк Единственный украинский журналист, аккредитованный в России

"Они же нас пугают? А мы не боимся, так надо и передать в Москву: "Мы не боимся, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Хотите грибы давить или снег гусеницами мешать на полигонах в Беларуси – пожалуйста, но к нам лучше не соваться", – добавил Цымбалюк.

Трансляция с Романом Цымбалюком на 24 канале: смотрите видео

Учения России и Беларуси: коротко