Об этом диктатор сообщил во время общения с журналистами и представителями СМИ после ознакомления с ходом так называемых "белорусско-российских учений" "Союзная решительность-2022".
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В случае необходимости, если такие нелепые, глупые шаги сделают наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхядерное, перспективное, для того, чтобы защитить свою территорию,
– сказал Лукашенко.
В то же время добавил, если для Беларуси не будет никаких угроз, то ядерное оружие "100 лет не нужно".
Россия стянула войска в Беларусь
- Россия перебрасывает в Беларусь военную технику: танки, бронеавтомобили, боевые машины пехоты.
- Недавно Москва отправила на полигон в Брестской области дивизион ЗРК С-400 "Триумф".