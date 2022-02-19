Таку заяву зробив Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає 24 канал.

Важливо Зеленський виступає на Мюнхенській конференції: відео

Зеленський дорікнув у байдужості організації, коли один з членів Радбезу ООН анексує територію однієї із засновниць ООН, а також ігнорує Кримську платформу.

Архітектура безпеки у Європі та світі майже зруйнована. Пізно думати про ремонт, час будувати нову систему. Людство робило це двічі, сплативши надто високу ціну – 2 світові війни. У нас є шанс зламати цю тенденцію, поки вона не стала закономірністю,

– наголосив український лідер.

Він закликав почати побудову нової системи до мільйонів жертв, маючи давні уроки Першої та Другої світової війни.

"Я казав це раніше: у 21 столітті немає поняття чужої війни. Анексія Криму та війна на Донбасі – це удар по всьому світу. І це війна не в Україні, а в усій Європі! Казав це у 2019, 2020, 2021 роках… Невже світ зможе почути мене у 2022-му", – запитав Зеленський.

Український президент сказав, що потрібні докази, вагоміші за слова у твітері чи слова у ЗМІ, потрібні дії. Володимир Зеленський підкреслив, що Україна у будь-якому випадку боронитиме свою землю: із допомогою чи без.

Актуально Під кордонами України 150 тисяч російських військ, – Зеленський

Загроза російського вторгнення: головне

Протягом останніх днів ситуація на Донбасі значно погіршилася. Загалом за 2 останні дні окупанти понад 120 разів обстрілювали наші позиції.

19 лютого під обстріл потрапили навіть нардепи та журналісти, які прибули на Донбас. Раніше бойовики гатили навіть по цивільних об'єктах.

Як на це реагує світ

Президент Джо Байден 18 лютого виступив з терміновим зверненням. Він запевнив, що Путін уже ухвалив рішення про вторгнення. Проте глава Білого дому все-таки дає шанс дипломатії. В Офісі Президента України запевнили, що готові використати цей шанс.

Головнокомандувач ЗСУ та глава Міністерства оборони запевнили, що повторення 2014 року не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто.