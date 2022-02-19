Про це повідомила у соцмережах речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук. Обстріл відбувся в районі селища Новолуганське.

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Обстріл стався у районі Новолуганського

У зоні обстрілу опинились народні обранці та журналісти. Постраждалих немає. Також речниця "Слуги народу" оприлюднила відео, яке зняте вже з укриття, на ньому чути вибухи.

Ось знову щось прилетіло, зовсім поряд,

– коментує звук вибуху Давид Арахамія.

Відео з укриття / Відео Юлії Палійчук:

Арахамія вже з автомобіля розповів про обстріл

Наступне відео, яке оприлюднила речниця "Слуг народу", було записано вже в автомобілі. Давид Арахамія розповідає, що нардепи їздили разом з іноземними журналістами і дивились на позиції військових.

У Новолуганському ми під'їхали на спостережний пункт і почали прилітати туди снаряди – 122 міліметри. Ми сховались у бліндажі. Іноземні журналісти були шоковані,

– зазначив голова фракції.

Арахамія наголосив, що журналісти на власні очі побачили, як порушують мінські домовленості і використовують заборонене озброєння. Політик каже, що було близько 10 – 12 снарядів. Коли ситуація стабілізувалась, то вони переїхали в інший пункт.

Арахамія розповідає про обстріл / Відео Юлії Палійчук:

Раніше Палійчук повідомила про візит на позицію поблизу Світлодарська

Зазначимо, що у попередньому дописі Палійчук повідомила, що представники "Слуги народу" разом з журналістами із західних ЗМІ побували на позиціях українських сил у районі Світлодарська.

Нардепи поговорили з військовими щодо оперативної обстановки та загострення, яке спостерігається протягом останніх днів.

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Які народні депутати зараз перебувають на Донбасі:

голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія,

очільник комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич,

Юрій Мисягін,

Мар'яна Безугла.

Також у зоні проведення Операції Об'єднаних сил перебувають віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій та глава МВС Денис Монастирський.