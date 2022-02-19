Разом з нею прилетіли нардепи від "Слуги народу". Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

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У зону проведення Операції Об'єднаних сил прибула Ірина Верещук, а також парламентарі:

  • Давид Арахамія;
  • Олександр Завітневич;
  • Юрій Мисягін;
  • Мар’яна Безугла.

Народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції наших військових,
– зазначила Юлія Палійчук.


"Слуги" прибули в зону проведення ООС / Фото з телеграму Юлії Палійчук

Зеленський відвідав передову

  • Володимир Зеленський 16 лютого вирушив на Донбас – це плановий візит у зону ООС.
  • Сергій Никифоров наголосив, що загострення ситуації не вплине на маршрут президента.
  • Речник глави держави наголосив, що Володимир Зеленський провів екстрену розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Політики обговорили обстріли 17 лютого.

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