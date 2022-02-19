Разом з нею прилетіли нардепи від "Слуги народу". Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

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У зону проведення Операції Об'єднаних сил прибула Ірина Верещук, а також парламентарі:

Давид Арахамія;

Олександр Завітневич;

Юрій Мисягін;

Мар’яна Безугла.

Народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції наших військових,

– зазначила Юлія Палійчук.



"Слуги" прибули в зону проведення ООС / Фото з телеграму Юлії Палійчук

Зеленський відвідав передову

Володимир Зеленський 16 лютого вирушив на Донбас – це плановий візит у зону ООС.

Сергій Никифоров наголосив, що загострення ситуації не вплине на маршрут президента.

Речник глави держави наголосив, що Володимир Зеленський провів екстрену розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Політики обговорили обстріли 17 лютого.

До теми Ситуація на Донбасі повністю контрольована, – Офіс Президента

Президент Зеленський здійснив візит у зону ООС: дивіться відео