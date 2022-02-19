Вместе с ней прилетели нардепы от "Слуги народа". Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

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В зону проведения Операции Объединенных сил прибыла Ирина Верещук, а также парламентарии:

Давид Арахамия;

Александр Завитневич;

Юрий Мисягин;

Марьяна Безуглая.

Народные депутаты проведут мониторинг безопасностной ситуации, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных,

– отметила Юлия Палийчук.



"Слуги" прибыли в зону проведения ООС / Фото из телеграма Юлии Палийчук

Зеленский посетил передовую

Владимир Зеленский 16 февраля отправился на Донбасс – это плановый визит в зону ООС.

Сергей Никифоров подчеркнул, что обострение ситуации не повлияет на маршрут президента.

Спикер главы государства подчеркнул, что Владимир Зеленский провел экстренный разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Политики обсудили обстрелы 17 февраля.

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