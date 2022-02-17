На передовой президент осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, которые передали подразделениям ВСУ. В частности, речь идет о противотанковых ракетных комплексах FGM-148 Javelin и NLAW и гранатомете М141.

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Зеленский также осмотрел передовые позиции. Кроме того, украинский лидер ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ.

На передовой Зеленский общался с военными и вручил им подарки.

Горжусь вашим героизмом. Вы стоите на защите независимости Украины и даете достойный отпор врагу. Чувствуем постоянную гордость за наших защитников,

– подчеркнул президент.

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