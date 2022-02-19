Об этом сообщила в соцсетях пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук. Обстрел произошел в районе поселка Новолуганское.
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Обстрел произошел в районе Новолуганского
В зоне обстрела оказались народные избранники и журналисты. Пострадавших нет. Также пресс-секретарь "Слуги народа" обнародовала видео, которое снято уже из укрытия, на нем слышны взрывы.
Вот опять что-то прилетело, совсем рядом,
– комментирует звук взрыва Давид Арахамия.
Видео из укрытия/видео Юлии Палийчук:
Арахамия уже из автомобиля рассказал об обстреле
Следующее видео, которое обнародовала пресс-секретарь "Слуг народа", было записано уже в автомобиле. Давид Арахамия рассказывает, что нардепы ездили вместе с иностранными журналистами и смотрели на позиции военных.
В Новолуганском мы подъехали на наблюдательный пункт и начали прилетать туда снаряды – 122 миллиметра. Мы спрятались в блиндаже. Иностранные журналисты были шокированы,
– отметил глава фракции.
Арахамия подчеркнул, что журналисты воочию увидели, как нарушают минские договоренности и используют запрещенное вооружение. Политик говорит, что было около 10 – 12 снарядов. Когда ситуация стабилизировалась, то они переехали в другой пункт.
Арахамия рассказывает об обстреле / видео Юлии Палийчук:
Ранее Палийчук сообщила о визите на позицию вблизи Светлодарска
В предыдущей заметке Палийчук сообщила, что представители "Слуги народа" вместе с журналистами из западных СМИ побывали на позициях украинских сил в районе Светлодарска.
Нардепы поговорили с военными относительно оперативной обстановки и обострения, которое наблюдается в течение последних дней.
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Какие народные депутаты сейчас находятся на Донбассе:
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич,
- Юрий Мисягин,
- Марьяна Безуглая.
Также в зоне проведения Операции Объединенных сил находятся вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и глава МВД Денис Монатырский.