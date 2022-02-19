Для того, чтобы совершить провокации, в оккупированный Донецк уже прибыли подразделения "вагнеровцев". Разведка располагает данными, что они вместе со спецслужбами России должны совершить серию террористических актов.

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Как планируют действовать террористы

Речь идет о том, что оккупанты собираются взрывать жилые дома. При этом украинские военные отмечают, что цель таких провокаций, конечно, – обвинить Украину для дальнейшей эскалации.

Военные оперативно-тактической группировки "Восток" не планировали и не планируют никаких наступательных или других действий на временно оккупированной территории. Наша деятельность имеет исключительно оборонительный характер, а применение оружия происходит только в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей,

– подчеркивают украинские воины.

К каким провокациям уже прибегли

Оккупанты 18 февраля объявили об "эвакуации" местных людей в Россию. Украина опасалась, что прибегнут к провокациям и могут взрывать автобусы, чтобы обвинить нас. Между тем люди, которые приехали в Россию, ночевали в автобусах и оказались на улице.

Российские СМИ сообщили очередной фейк о еще одном якобы украинском снаряде, который попал на территорию Ростовской области. По предварительным данным, пишут медиа, это – боеприпас от системы "Град".

На Донбассе тем временем продолжаются бои, которые обострились за последние несколько дней. Взрывы от разрывов снарядов раздаются возле Авдеевки и Опытного.

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