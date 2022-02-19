О снаряде российские СМИ сообщают со ссылкой на собственные источники. Фото боеприпаса, который якобы упал на территории Тарасовского района, распространили в телеграм-каналах.

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В СК возбудили из-за этого уголовное дело

На очередной фейк сразу бросились реагировать в Следственном комитете России. Глава СК Александр Бастрыкин дал приказ возбудить уголовное дело из-за разорванного снаряда. Более того, еще одно дело он сказал возбудить по факту взрыва "УАЗика" в центре оккупированного Донецка.

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