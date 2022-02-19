Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на источники. В то же время официального подтверждения этой информации нет.
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Средства массовой информации страны-агрессора также пишут, что в результате взрыва никто не пострадал. Впоследствии в сети появились фотографии, якобы сделанные на месте инцидента.
Россия заявила о взрыве вблизи границы с Украиной / Фото с телеграмм-канала SHOT
Россия ввела режим чрезвычайных ситуаций
Россия ввела режим чрезвычайных ситуаций на территории Ростовской области. В ФСБ указывают, что все пограничные пункты пропуска работают только на въезд в страну-агрессора.
Жителей оккупированного Донбасса, которых принудительно эвакуировали, могут направить в семь регионов России.
Оккупанты устраивают провокации на Донбассе
- Оккупанты обстреливают мирное население на Донбассе. Однако обвиняют они в этом ВСУ. Мол, наши военные получили приказ о силовом возвращении оккупированных территорий.
- Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов это опроверг и отметил, что Украина не пойдет на такой шаг, поскольку он может угрожать жизни гражданского населения.
- Не верят фейкам России и международные партнеры, а Джо Байден заявил, что это даже не соответствует логике. Ведь невозможно готовиться к нападению, когда на границе тысячи вражеских войск.