Речь идет о Сергее Горенко. Оккупант неприкрыто хвастался своим непосредственным участием в ведении огня по украинцам из 122-миллиметровой гаубицы.

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Боевики неприкрыто хвалятся, что стреляют из запрещенного оружия

Так называемый "генеральный прокурор" луганских оккупационных властей Сергей Горенко опубликовал в инстаграме видео (оно уже удалено, к слову) 18 февраля, в котором лично участвует в стрельбе из запрещенной минскими договоренностями гаубицы калибра 122 миллиметра.

Сам Горенко поставил геопозицию – Станица Луганская. Именно этот населенный пункт находится под огнем боевиков, и именно там 18 февраля враги попали в детский сад.

Эвакуируем людей, стоим на рубеже!

– так подписал видео провокатор.

Действительно, стреляют боевики, эвакуируют людей (в Россию, причем) тоже боевики, и открыто об этом говорят. Украина же в это время вынуждена оправдываться, что не нападает и не планирует вооруженным путем отвоевывать Донбасс.

Как "генпрокурор" хвастался выстрелами из запретного оружия: смотрите видео

Обратите внимание, в этот же день: