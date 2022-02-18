Соответствующее заявление сделала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на брифинге Кабмина и СНБО. Его собрали из-за обострения ситуации на Донбассе.

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Верещук заявила, как Россия блокирует выезд украинцев

Ирина Верещук заявила, что Украина имеет координационную группу между министерством и международными партнерами. Они имеют план гуманитарного реагирования, который включает гуманитарные коридоры.

Сейчас только одна Станица Луганская работала как полноценный контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ). Россия обстреляла наш садик там – то есть непосредственную зону, где есть КПВВ,

– заметила министр.

Добавила, что это делают для того, чтобы запугать мирное население, чтобы даже этот единственный коридор не использовали люди как вероятный.

Комментируя эвакуацию, которую проводит Россия, Верещук заверила, что вся ответственность за гражданское население, в соответствии с международным правом, лежит на Москве.

Коротко об эвакуации оккупантами украинцев

Пророссийские боевики заявили об эвакуации людей с Донбасса в России из-за того, что якобы Украина должна освобождать Донбасс военным путем.

Впоследствии Владимир Путин заявил, что готов платить 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пророссийские боевики могут, либо взрывать автобусы, в которых будут передвигаться те люди, которым они предлагают переехать в Ростов, либо будут взрывать дома. Планы Кремля неизвестны.

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