Відповідну заяву зробила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на брифінгу Кабміну та РНБО. Його зібрали через загострення ситуації на Донбасі.

До теми Верещук пропонує мешканцям Донбасу виїжджати на вільні частини України замість Росії

Верещук заявила, як Росія блокує виїзд українців

Ірина Верещук заявила, що Україна має координаційну групу між міністерством та міжнародними партнерами. Вони мають план гуманітарного реагування, що включає гуманітарні коридори.

Зараз тільки одна Станиця Луганська працювала як повноцінний контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ). Росія обстріляла наш садочок там – тобто безпосередню зону, де є КПВВ,

– зауважила міністерка.

Додала, що це роблять для того, щоб залякати мирне населення, щоб навіть цей єдиний коридор не використовували люди як ймовірний.

Коментуючи евакуацію, яку проводить Росія, Верещук запевнила, що вся відповідальність за цивільне населення, згідно з міжнародним правом, лежить на Москві.

Коротко про евакуацію окупантами українців

Проросійські бойовики заявили про евакуацію людей з Донбасу в Росії через те, що нібито Україна має звільняти Донбас військовим шляхом.

Згодом Володимир Путін заявив, що готовий платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проросійські бойовики можуть, чи розривати автобуси, в яких будуть пересуватись ті люди, яким вони пропонують переїхати в Ростов, чи будуть підривати будинки. Плани Кремля невідомі.

Нащо Росія евакуює Донецьк і Луганськ – дивіться відео