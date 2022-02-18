Когда произошел обстрел – неизвестно. Правда, в штабе Объединенных сил заявили, что 17 февраля в Трудовском боевики били из 82-миллиметровых минометов. Погиб или пострадал кто-либо – информации пока нет.
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Последствия обстрелов в Трудовском: что известно
Повреждены кровли, оконные блоки и заборы. Украинские спасатели уже оказали помощь жителям этих домов.
В частности, представители ГСЧС забили пленкой поврежденные оконные блоки домов на двух адресах.
Известно, что помогал личный состав Главного управления госслужбы. Его привлекли после обращения местных органов власти.
Что происходит на Донбассе: последние события
- Это уже не первая провокация со стороны боевиков. В частности, 18 февраля обстреляли город Счастье в Луганской области.
- Также пророссийские наемники объявили эвакуацию людей в Россию. После в оккупированном Донецке посреди дня начали раздаваться сирены. Люди в панике снимали деньги с банкоматов и образовывали очереди возле заправок.
- В Кремле сначала заявили, что не знали об эвакуации. Однако уже вечером Владимир Путин сказал, что готов платить 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному".
- Еще один циничный поступок террористов на Донбассе. Они решили ставить на "воинский учет" несовершеннолетних. Теперь подростки 2005 года рождения становятся "военнообязанными".
- На фоне таких событий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил жителей оккупированных территорий не верить боевикам, потому что Киев никаких наступательных действий не планирует.
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Полный текст публикации ГСЧС Украины:
Спасатели Донетчины оказали помощь жителям обстрелянных домов в с. Трудовское Волновахского района
Сегодня в селе Трудовское, в результате боевых действий повреждены 6 частных жилых домов. Повреждения получили кровли домов, оконные блоки, заборы.
По обращению местных органов власти, личный состав Главного управления был привлечен к оказанию помощи жителям села Трудовское. Спасатели забили пленкой поврежденные оконные блоки домов на двух адресах.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.