Теперь мир рассматривает любые боевые действия на Донбассе, как подготовку к российскому вторжению. Так как Украина находится в центре внимания.

Читайте также Смогут ли боевики продвинуться вглубь территории Украины – ответ Данилова

Россия хочет перекинуть вину на Украину

По мнению Бутусова, Россия шокирована масштабом реакции мировых СМИ на обстрелы 17 февраля. Все мировые медиа показали обстрелы детского сада и школы на Луганщине, а 25 крупнейших иностранных изданий сделали репортаж с места событий.

В результате обстрелы на Донбассе определены как однозначно российская агрессия. Россия проиграла НАТО информационную борьбу за военное вторжение. Кремль теперь намерен противодействовать эффективной кампании НАТО по борьбе с российской агрессией,

– объяснил журналист.

Поэтому российские наемники начали распространять циничные фейки о "наступлении" Вооруженных сил Украины на Донбасс. Все для того, чтобы себя отбелить. Однако, как отметил Бутусов, эта борьба безнадежна, потому что никто не поверит российским СМИ.

Кремль хочет провести наступательную операцию на Донбассе

Другой причиной эвакуации является желание Россия иметь свободу действий для продолжения обстрелов и для проведения вполне вероятной локальной наступательной операции. Владимир Путин хочет повлиять на украинскую власть с помощью боевых действий и изолировать Киев от Запада.

Коротко об "эвакуации" населения

Это может вас заинтересовать – зачем Россия эвакуирует население Донецка и Луганска: видео

Полный текст публикации телеграм-канала "Цензор.нет":

Сегодняшнее заявление об эвакуации населения имеет две причины.

1. Россия шокирована масштабом реакции мировых СМИ на обстрелы 17 февраля. Все мировые медиа показали обстрелы детского сада и школы на Луганщине, 25 крупнейших иностранных медиа сделали репортаж с места событий. В результате обстрелы на Донбассе определены как однозначно российская агрессия. Россия проиграла НАТО информационную борьбу за военное вторжение. Кремль теперь намерен противодействовать эффективной кампании НАТО по борьбе с российской агрессией. И Пушилин начал игру по изображению "украинского геноцида" и "украинского наступления".

Впрочем, борьба безнадежна, российским СМИ могут поверить в такой ситуации только абсолютные маргиналы. Спасибо нашим союзникам по НАТО.

2. Россия хочет иметь свободу действий для продолжения обстрелов и для проведения вполне вероятной локальной наступательной операции на Донбассе. Донбасс был и остается главной проблемой всей внешней политики России, и с помощью боевых действий Путин надеется повлиять на украинскую власть и общество, чтобы изолировать нас от Запада и чтобы Украина подписала соглашения о признании оккупации Донбасса. Вероятность локальных ударов по украинской земле на Донбассе остается высокой.

Нынешний кризис не ослабляет, как думал Путин, а укрепляет украинское сопротивление. Никто на фронте не хочет терять победу после 8 лет войны. Украинский народ никогда не откажется ни от Донбасса, ни от Крыма.