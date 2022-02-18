Як на такі чергові попередження нам реагувати – вже й самі не знаємо. Одні і далі накручують себе панікою, інші вже навіть злитися починають.

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Багато хто вже втомився того вторгнення очікувати, тому одні махнули на те все рукою і новим попередженням просто не вірять, водночас інші кажуть: "Та вже швидше б те сталося", бо дуже важко бути постійно в бойовій готовності. Це виснажує.

Навіщо говорили про "напад" 16 лютого

Нас із самого початку попереджали, що Путін буде змушений з тим своїм вторгненням як мінімум дочекатися завершення Олімпіади в Китаї. Мовляв, має про це суворе прохання від своїх китайських товаришів.

Також були підтвердження, що саме на кінець лютого він концентрує максимум своїх сил під українськими кордонами. Зокрема, в Білорусі він те робить під прикриттям навчань, завершення яких припадає саме на 20 лютого.

Також лунали припущення, що Путіну до вподоби символізм, тому як із Грузією 08.08.2008 він чекатиме з Україною 22.02.2022.

Зважаючи, що йому до вподоби символізм радянський, то і дата "23-ьє фєвраля" йому взагалі ідеальна, бо це ж "Дєнь защітніка атєчєства".

Вторгнення в Україну кремлівська пропаганда саме під таким "соусом" тепер і подає – як змушений самозахист Росії від "натівської ваєнщіни", яка нібито буквально за пів кроку від захоплення України. Мовляв, Росії треба першою встигнути ту Україну захопити.

Нас від самого початку попереджали про кінець лютого. Те, що ми мали собі цей фальстарт в середині місяця, а саме 16 лютого, то це ж взагалі виглядає якраз російською дезінформацією.

Це все нагадує КГБ: злити жовтій пресі неправильну інформацію, щоб українці 16 очікували нападу, а після цього розслабилися й зневірилися у таких от попередженнях.

Саме росіяни навмисно кричали "вовки, вовки", щоб ми попереджанням від британців та американців більше не вірили.

І з розумінням, що 16 лютого – це була дезінформація від Кремля, я і закликаю нас з вами сприймати слова Джо Байдена про готовність Росії піти в Україну війною "найближчими днями". Мовиться про 20 лютого.

Ефір Артема Овдієнка на 24 каналі: дивіться відео (початок теми з 22:10)

Звідки у Байдена інформація про дату нападу

Звідки такі припущення в американського президента – а з повідомлень від Пентагону, що Росія бреше, коли заявляє тепер про свою готовність до деескалації.

Москва заявляє про початок відведення своїх військ від українських кордонів. Москва бреше.

Згідно з даними американської і британської розвідок, Росія навпаки ще більше своїх сил концентрує навколо України.

Протягом 48 годин Москва навпаки навіть посилила свою армію іще 7 тисячами своїх армійців, також перекинула додаткову бронетехніку, гелікоптери та навіть шпиталь і запаси крові. Про це сказав очільник американського міністерства оборони.

За словами Ллойда Остіна, такого не роблять, коли збираються йти додому.

Росія звинувачує ЗСУ в агресії

Також наші союзники попереджають, що Росія шукає спосіб вчинити провокації або навіть фальсифікації, щоб мати привід для вторгнення в Україну.

Начебто саме для цього Москва наказала підконтрольним собі ватажкам бойовиків розпочати на лінії розмежування обстріли – з метою спровокувати обстріли у відповідь від ЗСУ і звинуватити потім ЗСУ в агресії. Мовляв, вони перші почали.

Мали яскравий приклад в четвер, коли бойовики поцілили у дитячий садочок у Станиці Луганській та будівлю школи у Врубівці. Російські пропагандисти та офіційні особи узялися в тому звинувачувати саме Збройні Сили України, мовляв, це була саме агресія від українців проти мирного населення Донбасу.

Також Москва взагалі взялася до обвинувачень в бік української армії щодо геноциду народу Донбасу. Мовляв, розшукано 5 місць масового захоронення неідентифікованих тіл (чимало жіночих). Сказали, що це точно справа рук "українських націоналістів".

А те, що ці обвинувачення не витримують і найменшої критики, адже масові поховання виявлені на окупованих територіях, де української армії з початку 2014 року вже і не було – це чомусь росіян взагалі не хвилює.

Однак їм і немає потреби якось особливо ретельно маскувати ті всі логічні розбіжності у своїх вигадках. Вони мають практичний досвід, як ця брехня все одно спрацьовує.

Так вони зробили з Грузією в 2008 році, коли самі спровокували грузинську армію на активні дії, а потім вдали, що це вони були змушені грузинів "принуждать к миру".

З Україною вони таке вже робили, коли в Криму, на Луганщині та Донеччині захоплювали українські державні без знаків розпізнавання, але назагал російська пропаганда називала цих армійців "місцевими силами самооборони". Путін запевняв, що "нас там нєт".

Щось подібне тепер росіяни готуються повторити, про це нас американці з січня попереджали. Вони й досі це роблять, адже ті російські провокації, ті "спецоперації під прикриттям" можуть мати по-справжньому жахливі масштаби.

Чи можливе використання Росією хімічної зброї

Іноземні розвідники нас попереджають, що Росія може вдатися і до використання хімічної зброї масового ураження, щоб в тому обвинуватити президента Володимира Зеленського, офіційний Київ та Збройні сили України.

У такий спосіб хочуть отримати виправдання своїй агресії і вторгненню в Україну, прикрившись миротворчою місією і "примушенням до миру".

Уявіть на хвилинку, якщо Росія обстріляє найближчим часом Донецьк ракетами із зарином і вб'є там тисячі (а може і десятки тисяч) мирних мешканців, щоб звинуватити в тому Збройні сили України.

Вони можуть використати це як привід для знищення української армії, помстившись їй, мовляв, за "масові вбивства мірніх жітєлей Донбаса".

Думаєте таке неможливо і це фантастика? А от і ні, це вже було в Сирії у 2013 році, коли в передмісті Дамаска в Гуті режим Башара Асада, який підтримує Путін, використав хімічну зброю масового знищення – той зарин.

Довідка. Тоді вбили майже 2 тисячі цивільних. Коли світлини та відео із загиблими дітьми облетіли увесь світ – шоковані були усі.

Якщо подібну за масштабами або й більшу провокацію Путін влаштує у Донецьку чи Луганськ і звинуватить в тому Україну – він же в очах світової спільноти матиме шанси виставити себе миротворцем, коли говоритиме, що змушений буде використати свою армію, щоб "завдати Україні таке повторити".



Путін хоче виставити себе миротворцем / Фото Getty Images

На щастя, Путіну і бойовикам тепер вже мало хто в світі повірить. Не повірять їм саме завдяки тим усім попередженням і викриттям його планів, які роблять тепер наші союзники.

Ми злі на них, мовляв, скільки можна нагнітати паніку, припиніть вже… Однак треба розуміти, що саме завдяки тим їхнім попередженням дій і вторгнень від Путіна і не стається. Нам це треба розуміти і дякувати союзникам, а не злитися на них.

Як відреагують на дії Путіна "свої"

Уявіть на хвилиночку, якщо в своїй ницості Путін піде на підрив Кримського мосту.

Подробности Россия может взорвать Крымский мост, чтобы начать новую агрессию против Украины, – InformNapalm

Це може статись тоді, коли ним прямуватиме потяг з дітьми до "Артеку". Уявили? Звинуватять в тому "українських диверсантів".

Можливо, навіть і арештують когось, хто має український паспорт і причетність до українських спецслужб. От яка на те все буде реакція в пересічних росіян, коли вони дізнаються про загибель дітей, і якою буде реакція усього світу?

Можливо, ви думаєте, що Путін на таке не наважиться, бо йому шкода "своїх в Донецьку, Луганську", а тим більше тих діточок в потязі?

Нагадаю. Для отримання формального приводу використати російську армію для вторгнення в Чечню "путінська ФСБ" в 1999 році організувала вибухи в житлових будинках Москви, Буйнакська та Волгодонська.

Тоді 300 росіян загинули, а ще понад 1,5 тисячі були травмовані, серед них і діти. За ці 20 років при владі у Путіна не побільшало совісті та людяності.

Я абсолютно певен, що він цілком здатен пожертвувати і десятками тисяч своїх співгромадян, навіть дітьми, якщо це дозволить йому отримати виправдання своєму майбутньому військовому злочину, яким стане наказ про вторгнення в Україну.

Чому Росія так боїться вступу України у НАТО – дивіться у програмі "Про новини".