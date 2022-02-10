Такую информацию обнародовал в своем фейсбуке Роман Бурко. Он является руководителем волонтерского проекта Inform Napalm, информирующим о российской агрессии против Украины.

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Кремль ищет формальный повод для войны

Инсайдеры InformNapalm в оккупированном Крыму утверждают, что Россия якобы планирует создать casus belli, то есть формальный повод для развязывания войны. Кремлевские спецслужбы могут пойти на проведение диверсий "под чужим флагом" против собственных объектов, например Крымского моста.

"Эти инсайды можно было бы считать очередной попыткой устрашения, но из других источников в течение недели мы получали следующие данные, которые могут дополнять эти предупреждения", – пояснил Бурко.

Что указывает на коварные планы России

Руководитель Inform Napalm рассказал о проведении подводно-технических работ по очистке морских рассеивающих выходов моста через Керченский пролив. Их проводят российские военные, причем – в условиях серьезной конспирации.

Кроме этого, расследователи узнали, что в начале февраля оккупанты проводили испытания плавсредства неизвестной конструкции и еще без экипажа. Это делали на базе аварийно-спасательного центра в оккупированном Севастополе. Там, в частности, тренируют боевых пловцов, обладающих навыками уничтожения кораблей, мостов и причалов.

Вышеупомянутые факты происходят на фоне мощной информационной кампании России с фейками о "террористических угрозах от Украины",

– подчеркнул Бурко.

Оккупанты могут взорвать Крымский мост

По его мнению, все это лишь дополняет предположение, что Кремль может готовить провокацию против Украины. Мол, оккупанты могут взорвать мостовые опоры и вместо этого нагло обвинять в этом Украину.

Россия готовится к блокаде Черного и Азовского морей

Россия объявила, что закроет районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля. Все это там объяснили якобы проведением ракетных и артиллерийских учений.

Украинский МИД назвал такие действия недопустимыми. Ведь они фактически исключат возможность судоходства в обоих морях и угрожают последствиями для портов нашего государства.

В то же время в Военно-морских силах Украины заверили, что готовы к развитию любых сценариев и провокаций, а также защите страны на морском направлении.

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