Таку інформацію оприлюднив у своєму фейсбуці Роман Бурко. Він є керівником волонтерського проєкту Inform Napalm, який інформує про російську агресію проти України.
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Кремль шукає формальний привід для війни
Інсайдери InformNapalm в окупованому Криму стверджують, що Росія начебто планує створити casus belli, тобто формальний привід для розв'язування війни. Кремлівські спецслужби можуть піти на проведення диверсій "під чужим прапором" проти власних об'єктів, наприклад – Кримського мосту.
"Ці інсайди можна було б вважати черговою спробою залякування, але з інших джерел протягом тижня ми отримували наступні дані, які можуть доповнювати ці попередження", – пояснив Бурко.
Що вказує на підступні плани Росії
Керівник Inform Napalm розповів про проведення підводно-технічних робіт з очищення морських розсіювальних виходів мосту через Керченську протоку. Їх проводять російські військові, при чому – в умовах суворої конспірації.
Крім цього, розслідувачі дізналися, що на початку лютого окупанти проводили випробування плавзасобу невідомої конструкції та ще й без екіпажу. Це робили на базі аварійно-рятувального центру в окупованому Севастополі. Там, зокрема, тренують бойових плавців, які мають володіти навичками знищення кораблів, мостів та причалів.
Вищезазначені факти відбуваються на фоні потужної інформаційної кампанії Росії з фейками про "терористичні загрози від України",
– підкреслив Бурко.
Окупанти можуть підірвати Кримський міст
На його думку, все це лише доповнює припущення про те, що Кремль може готувати провокацію проти України. Мовляв, окупанти можуть підірвати мостові опори й натомість зухвало звинувачувати в цьому Україну.
Росія готується до блокади Чорного й Азовського морів
- Росія оголосила, що закриє райони Чорного та Азовського морів з 13 по 19 лютого. Все це там пояснили нібито проведенням ракетних та артилерійських навчань.
- Українське МЗС назвало такі дії неприпустимими. Адже вони фактично унеможливлять судноплавство в обох морях й загрожують наслідками для портів нашої держави.
- Водночас у Військово-морських силах України запевнили, що готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, а також захисту країни з морського напрямку.
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