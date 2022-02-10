Про це в ефірі 24 каналу сказав капітан першого рангу, ексзаступник начальника штабу Військово-морських сил України Андрій Риженко. За його словами, Росія справді може застосувати свої кораблі проти України.

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"Загроза застосування цих кораблів є, на їхньому борту є зброя, є десант. Ці кораблі пройшли курс навчання щодо висадки на необладнане узбережжя", – зауважив Риженко.

Як зазначив капітан, у складі Чорноморського флоту Росії є сили і засоби, які можуть здійснити бойове забезпечення цих кораблів при переході в район висадки.

Зараз все залежить від політичного рішення Росії, чи робитимуть вони це. Програма мінімум – те, що кораблі братимуть участь у великих навчаннях в Чорному морі Андрій Риженко Капітан першого рангу

Наслідки можливої морської блокади

Капітан пояснив, що у такому разі Чорноморські й Азовські порти значно знижуть свій товарний обсяг продукції. Це призведе до негативних наслідків для економіки.

У минулі роки цей обсяг складав 150 мільйонів тонн вантажу. Це важливо для економіки України і приморських областей на півдні України,

– запевнив Риженко.

Проблема виникне і з роботою для людей. Це викличе невдоволення і соціальне обурення населення – серйозні наслідки.

Риженко про загрозу для України з боку Росії: дивіться відео

Російські кораблі у Чорному та Азовському морях: коротко