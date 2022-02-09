Мовиться про кораблі "Калінінград", "Мінськ" та "Корольов" з проєкту "Ропуча". Припускають, що кораблі відправлять до окупованого Севастополя.
Раніше До Чорного моря зайдуть 6 великих десантних кораблів Росії
Мають зайти й інші кораблі
Крім того, окупанти направлять до Чорного моря ще 3 судна. Так, 9 лютого мають зайти:
- "Петро Моргунов",
- "Георгій переможець",
- "Оленєгорський гірник".
Моніторингова група BlackSeaNews попереджала, що ці кораблі можуть взяти участь у російському вторгненні з берега Чорного й Азовського морів.
"Корольов" / Фото міноборони Росії
"Калінінград" / Фото міноборони Росії
Росія стягнула до Середземного моря танкер та крейсер
Раніше, 6 лютого, до Середземного моря увійшов військовий танкер Північного флоту Росії VYAZMA. Він був у загоні кораблів, що входять до ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал флота Касатонов" і великого корабля "Вице-адмирал Кулаков".
"Маршал Устинов" перед тим прибув у регіон через Гіблартар.