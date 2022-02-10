Об этом в эфире 24 канала сказал капитан первого ранга, экс-замначальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко. По его словам, Россия действительно может применить свои корабли против Украины.
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"Угроза применения этих кораблей есть, на их борту оружие, есть десант. Эти корабли прошли курс обучения по высадке на необорудованное побережье", - заметил Рыженко.
Как отметил капитан, в составе Черноморского флота России есть силы и средства, которые могут осуществить боевое обеспечение этих кораблей при переходе в район высадки.
Сейчас все зависит от политического решения России, будут ли они делать это. Программа минимум – то, что корабли будут участвовать в больших учениях в Черном море
Последствия возможной морской блокады
Капитан пояснил, что в этом случае Черноморские и Азовские порты значительно снизят свой товарный объем продукции. Это приведет к негативным последствиям для экономики.
В прошлые годы этот объем составлял 150 млн. тонн груза. Это важно для экономики Украины и приморских областей на юге Украины,
– заверил Рыженко.
Проблема возникнет и с работой людей. Это вызовет недовольство и социальное возмущение населения – серьезные последствия.
Рыженко об угрозе для Украины со стороны России: смотрите видео
Российские корабли в Черном и Азовском морях: коротко
- В ночь на 9 февраля три больших десантных корабля Балтийского флота России вошли в Черное море – впоследствии зайдут еще несколько судов.
- Россия планирует провести ракетные и артиллерийские учения, потому и стягивает корабли. В то же время, эксперты назвали ситуацию очень похожей на подготовку к морской блокаде украинских портов.