Про це повідомляє 24 канал з посиланням на заяву дипломатичного відомства. Приводом таких дій Росія назвала "військово-морські навчання".

До теми Росія закриває райони Чорного та Азовського морів на час своїх навчань

Фактично унеможливили судноплавство в обох морях

Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України,

– заявили в МЗС України.

Такі дії держави-агресорки є частиною гібридної війни і є неприпустимим. Вони, кажуть у дипвідомстві, демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права. Мовиться, зокрема про Статут ООН, резолюції Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права.

Україна разом з партнерами працює над належною відповіддю

В МЗС зазначили, що Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь.

Раніше Три десантні кораблі Росії вночі увійшли до Чорного моря

Як прокоментували дії Росії у Держприкордонслужбі У коментарі 24 каналу у ДПСУ зазначили, що перекриття окремих районів моря для військових навчань – стала практика. Проте Росія використовує це для гібридної війни – занять бойовою підготовкою. Згідно з нормами міжнародного права. усіх причетних мають попередити. Росія поки що офіційно не інформувала Україну про закриття районів.



Що відомо про військово-морські навчання Росії:

Російські військові закриють з 13 по 19 лютого райони Чорного та Азовського морів.

Там відбуватимуться ракетні та артилерійські навчання.

За попередньою інформацією, жодних коридорів для торговельних суден не передбачено.

Військово-морські навчання Росії в Чорному та Азовському морях: відео