Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на заявление дипломатического ведомства. Поводом таких действий Россия назвала "военно-морские учения".

К теме Россия закрывает районы Черного и Азовского морей на время своих учений

Фактически сделали невозможным судоходство в обоих морях

Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины,

– заявили в МИД Украины.

Такие действия государства-агрессора являются частью гибридной войны и недопустимы. Они, говорят в дипведомстве, демонстрируют неприкрытое пренебрежение к нормам и принципам международного права. Говорится, в частности об Уставе ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

Украина вместе с партнерами работает над надлежащим ответом

В МИД отметили, что Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того, чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ.

Ранее Три десантных корабля России ночью вошли в Черное море

Как прокомментировали действия России в Госпогранслужбе В комментарии 24 канала в ГПСУ отметили, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стала практика. Однако Россия использует это для гибридной войны – занятий боевой подготовкой. Согласно нормам международного права. всех причастных должны предупредить. Россия пока официально не информировала Украину о закрытии районов.



Что известно о военно-морских учениях России:

Российские военные закроют с 13 по 19 февраля районы Черного и Азовского морей.

Там будут проходить ракетные и артиллерийские учения.

По предварительной информации, никаких коридоров для торговых судов не предусмотрено.

Военно-морские учения России в Черном и Азовском морях: видео