Россия планирует перекрыть практически весь юг Азовского и северо-западную часть Черного морей. Такую деятельность в украинских ВМС считают деструктивной.

Читайте также В НАТО раздумывают над размещением боевых групп в районе Черного моря

Действия России угрожают суверенитету Украины

Россия объявила районы Азовского и Черного морей опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля. Такие намерения государство-агрессор оправдывает учениями, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу. Как отметили в ВСУ, так Москва уже в который раз продемонстрировала, что злоупотребляет международным правом.

Указанные действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне,

– отметили в ВМС.

Там также подчеркнули, что Россия практически сделала невозможной свободу судоходства в указанных районах, а также возможность судам свободно заходить в морские порты Украины, особенно – в Азовском море. Это является открытым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Справка. Как пояснил " Милитарный", это означает, что Россия фактически перекроет судам в портах Бердянска и Мариуполя возможность отбытия в Черное море.

Украинские военные готовы дать отпор

Более того, Москва продолжает милитаризацию Черноморского региона и перебрасывает туда дополнительные десантные корабли, чтобы давить на Украину и мир. "Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защите страны с морского направления", – подытожили в сообщении.



Районы морей, перекрытые Россией / Иллюстрация ВМС Украины

Реакция украинского МИДа

В МИД осудили намерения России и назвали их недопустимыми. Так как они являются частью гибридной войны. Москву раскритиковали за пренебрежение нормами и принципами международного права.

Также в ведомстве предупредили, что наше государство вместе с партнерами будет работать, чтобы действия государства-агрессора получили надлежащую оценку и ответ.

Россия заблокировала Черное и Азовское море: смотрите видео