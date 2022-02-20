За повідомленням Зеленського у твітері, лідери спілкувалися "про загострення на фронті". У Макрона додали, як зауважив 24 канал, що ризик ескалації розпочатого Росією конфлікту все ще "дуже високий".
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Володимир Зеленський і Еммануель Макрон поговорили телефоном про ситуацію на Донбасі
Президент України у твітері написав коротко:
Провів термінову розмову з президентом Еммануелем Макроном. Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів.
Також Зеленський зазначив, що обговорив із Макроном "необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання".
Французький канал BFM TV із посиланням на Єлисейський палац (адміністрацію президента Франції) зазначив таке:
- Ризик ескалації розпочатого Росією конфлікту "дуже високий".
- Поточні переговори є "останніми необхідними зусиллями задля уникнення великого конфлікту".
- І сам президент Франції збирається докласти всіх зусиль, "щоб зберегти стабільність і мир в Європі".
А ось чи не найважливіше з повідомлення Єлисейського палацу: видання вказує, що Володимир Зеленський запевнив Еммануеля Макрона, що не буде "відповідати на провокації" Росії.
А тим часом цього ж дня:
- Російські пропагандисти заявили про затримання "українського агента" у Донецьку.
- На Донбасі окупанти вбили українського розвідника – 34-річного капітана Антона Сидорова.
- А в ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку) раптом заговорили про введення військ на Донбас.
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