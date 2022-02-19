За словами Генерального секретаря Організації договору про колективну безпеку Станіслава Зася, для цього треба добра воля України й мандат Радбезу ООН.

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Варто пояснити, що до складу ОДКБ входить Росія, а також:

Таджикистан;

Киргистан;

Казахстан;

Білорусь;

Вірменія.

Гіпотетично можна собі це уявити, якби була добра воля з боку України – це ж їхня територія – якби був мандат Радбезу ООН, і якби таке рішення було підтримано всіма нашими урядами,

– заявив Зась.

За його словами, він не вірить, в те, що ситуація на Донбасі повернеться в колишній стан, тому сторонам треба сідати за стіл переговорів і домовлятися.

За даними на 2022 рік, чисельність миротворчих сил складає 3600 осіб. Їх використовували не так давно у Казахстані під час придушення масових протестів.

Що відомо про введення військ ОДКБ у Казахстан

У Казахстані від 3 січня тривають масштабні протести. Спочатку мітингувальники вийшли на вулиці через збільшення цін на газ, але потім висунули нові вимоги. Вони стосувались очищення влади.

Через це Токаєв 5 січня звернувся до країн ОДКБ і попросив ввести війська на територію країни.

Для придушення протестів Росія почала направляти так званих "миротворців". Вони знадобились, зокрема, й через те, що подекуди казахські військові відмовлялися ставати проти народу і стріляти у демонстрантів.

Згодом генсек ОДКБ повідомив, що військовим дозволили застосовувати зброю проти мітингувальників.

Офіційно в Казахстані перебувало понад 2 тисячі "миротворців" ОДКБ.

Зверніть увагу! Загострення на Донбасі почалося лише 2 дні тому – за цей час бойовики понад 120 разів гатили у бік наших позицій.