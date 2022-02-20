Перемовини президентів Франції та Росії тривали близько 1 години та 45 хвилин. У Парижі їх називали "останнім можливим і необхідним зусиллям, щоб уникнути великої війни в Україні".

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Після розмови із Путіним Еммануель Макрон одразу ж зателефонував Володимиру Зеленському.

Розмова Макрона та Зеленського

Глава української держави на своїй сторінці у соцмережах зазначив, що поінформував французького колегу про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли на Донбасі.

Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші,

– додав Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! Еммануель Макрон 19 лютого спершу поспілкувався телефоном з президентом Володимиром Зеленським, а потім подзвонив Путіну.

Візит Макрона до України: коротко

Еммануель Макрон відвідав українську столицю 8 лютого. Це перший візит очільника Франції в Україну за останні 24 роки. З ним був і Жан-Ів Ле Дріан – глава МЗС Франції.

Політик провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським і пообіцяв передати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для стабілізації економіки держави.

За день до візиту в Україну Еммануель Макрон приїжджав у Москву, де зустрівся із Путіним.

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