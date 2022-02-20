Переговоры президентов Франции и России продолжались около 1 часа и 45 минут. В Париже их называли "последним возможным и необходимым усилием во избежание большой войны в Украине".
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После разговора с Путиным Эммануэль Макрон сразу же позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.
Беседа Макрона и Зеленского
Глава украинского государства на своей странице в соцсетях отметил, что проинформировал французского коллегу о текущей ситуации безопасности и новых провокационных обстрелах на Донбассе.
Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины,
– добавил Владимир Зеленский.
Визит Макрона в Украину: коротко
- Эммануэль Макрон посетил украинскую столицу 8 февраля. Это первый визит главы Франции в Украину за последние 24 года. С ним был и Жан-Ив Ле Дриан – глава МИД Франции.
- Политик провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и пообещал передать Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи для стабилизации экономики государства.
- За день до визита в Украину Эммануэль Макрон приезжал в Москву, где встретился с Путиным.