Деталями розмови Зеленський поділився у соцмережі. Він наголосив, що розповів Макрону про нові провокативні обстріли.

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Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші,

– підсумував Зеленський.

Друга телефонна розмова за 24 години

Це – друга телефонна розмова Макрона та Зеленського за останні 24 години. Президенти 19 лютого обговорили "загострення на фронті".

Український лідер проінформував Макрона про загибель українських героїв на Донбасі. Також Зеленський розповів про обстріл українських політиків та міжнародних журналістів.

Макрон розмовляв з Путіним

Президент Франції 20 лютого зателефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну. Розмова тривала понад 1,5 години. Згодом у Парижі її назвали "останнім можливим і необхідним зусиллям, щоб уникнути великої війни в Україні".

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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Допис Зеленського:

У продовження вчорашньої розмови поінформував

@EmmanuelMacron

про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші.