Як підкреслив очільник МЗС України, зараз недостатньо словами висловити свою підтримку нашій державі.

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Однак за чинних обставин потрібно діяти. Серед дій, які пропонує Україна, є:

дипломатія,

нові поставки військової допомоги та всього, що потрібно для зміцнення оборони нашої країни;

застосування санкцій.

Є всі підстави для застосування принаймні частини санкцій, підготовлених для Росії зараз. Це наша принципова позиція,

– підкреслив Кулеба.

Він також розповів, що практично третина країн ЄС офіційно підтримали європейську перспективу України.

"Колеги, настав час надати Україні європейську перспективу. Чітко визначити і сказати, що Україна буде членом ЄС. І це потрібно робити саме зараз, адже це стане чітким сигналом для Росії", – наголосив очільник українського МЗС.

За його словами, це покаже, що щоб не робила Росія, Україна є європейською державою у всіх сенсах. До того ж це був би сигнал для українського народу.

Україна має стати членом ЄС та НАТО

Президент Володимир Зеленський 19 лютого взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції. Під час виступу він заявив, що Україні треба відкриті відповіді щодо членства НАТО та ЄС. Він вважає, якщо члени Альянсу не хочуть нас бачити, то нехай скажуть про це чесно. "Відкриті двері – це добре, але нам треба відкриті відповіді, а не роками закриті питання", – додав він.

Виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції: дивіться відео